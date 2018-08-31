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Дутерте: Филиппинам будет лучше под руководством диктатора

Политика

В своем выступлении в четверг, 30 августа, президент Филиппин Родриго Дутерте повторил, что собирается уйти в отставку до истечения срока его полномочий в 2022 году

Манила, 31 августа 2018, 16:04 — REGNUM  Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что, если он уйдет в отставку, Филиппинам будет лучше под руководством диктатора, таким как покойный Фердинанд Маркос, сообщает Sindonews.

По словам президента, причина этому, коррупция и незаконный оборот наркотиков в стране.

В своем выступлении в четверг, 30 августа, Родриго Дутерте повторил, что собирается уйти в отставку до истечения срока его полномочий в 2022 году.

Родриго Дутерте отметил, что будет хаос, если его «репрессии» прекратятся.

«Лучше выбрать диктатора подобно бывшему президенту Филиппин Фердинанду Маркосу, чем пойти по пути конституционной преемственности», — заявил президент Филиппин.

Говоря о конституционной преемственности, Родриго Дутерте имел ввиду вице-президента страны Лени Робредо, которая часто выступала против Родриго Дутерте и его мер по искоренению наркотиков.

Родриго Дутерте, которому уже 73 года, часто публично заявляет о своих планах уйти в отставку. При этом, во время своего выступления, президент отрицал все слухи о плохом самочувствии, называя их «ложными новостями».

Напомним, бывший президент Филиппин Фердинанд Маркос, которого время от времени упоминает Родриго Дутерте, был у власти с 1965 по 1986 год. Его режим закончился свержением и вооруженным мятежом. Тысячи людей были арестованы, убиты, подвергнуты пыткам или пропали без вести в 1970-х годах.

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