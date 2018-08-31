Владимир Путин провел рабочую встречу с врио главы Алтайского края

Москва, , 16:00 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Алтайского края Виктором Томенко. В ходе встречи обсуждалась социально-экономическая ситуация в регионе, в частности планы по привлечению инвестиций, положение на рынке труда и пути повышения уровня жизни жителей Алтайского края.

Владимир Томенко доложил Президенту РФ о том, что ситуация в крае стабильная, и управляемая. Алтайский край завершает основные сельскохозяйственные работы, готовится к зиме, отопительному сезону, новому учебному году.

«За время работы в качестве руководителя региона много ездил, общался с жителями, с разными аудиториями — и с большими коллективами, и с маленькими. Во многих уголках края побывал. Вопросов много, край у нас действительно сложный», — рассказал Владимир Томенко.

Среди проблем Алтайского края врио губернатора отметил объективно низкий уровень заработной платы и собственно финансовые возможности Алтайского края.

«Они невелики. В этом году 110 миллиардов рублей — это доходы Алтайского края, почти на 2,5 миллиона жителей, 40 процентов из этих доходов — это поддержка федерального бюджета, целевые и безвозмездные поступления, тут нам есть над чем работать», — подчеркнул Владимир Томенко.

«Как следствие — не такой хотелось бы объем работы по поддержке инфраструктуры, здесь автомобильные дороги — это такая наиболее острая тема, и состояние объектов социальной сферы, особенно на селе, а население Алтайского края почти на половину — это жители сельских территорий, 44 процента жители Алтайского края живут на селе. Естественно, обостряются проблемы, связанные с кадровым дефицитом, потому что молодые, активные, перспективные ребята, конечно, смотрят, как поехать учиться куда-то дальше или поискать работу где-то за пределами Алтайского края. В итоге получается, по некоторым направлениям, что некому лечить, некому учить. И здесь нам надо, конечно, внимание уделять подготовке кадров и разным механизмам их удержания у нас на территории. В целом скажу, что есть идеи, есть мысли, а самое главное — есть реальные планы по исправлению тех проблем, которые накапливались годами. В общем, надо работать, это понятно. В первую очередь, конечно, сконцентрироваться на тех сильных сторонах, которые у Алтайского края есть. Это развитое сельское хозяйство, перерабатывающая промышленность, пищевая промышленность дает неплохие показатели, машиностроение, фармацевтика, химическое производство, развивающийся туризм — он на подъеме, хотя здесь есть свои сложности. Вторая часть нашей работы — это, конечно, надо сегодня создавать условия для внешних инвестиций, для тех, кто еще пока не было в крае, их надо поддерживать. И здесь важна с одной стороны ответственная позиция и работа властей, с другой стороны — компетентная, для того чтобы новые инвесторы в крае появлялись, приходили и чувствовали себя защищенными и с перспективой реализовывать долгосрочные проекты. И конечно, мероприятия, связанные с подготовкой и удержанием кадров, — это третья принципиальная позиция», — подчеркнул временно исполняющий обязанности губернатора Алтайского края.