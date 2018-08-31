Экс-президент Армении увидел проблемы в армяно-российских отношениях

Ереван, , 15:58 — REGNUM Eсли власти Армении по всякому поводу заявляют о высоком уровне армяно-российских отношений, то проблемы на самом деле есть. Об этом в интервью Sputnik Армения заявил экс-президент Армении Роберт Кочарян.

«Мне кажется, что власти в Армении неадекватно оценивают ситуацию в регионе. С одной стороны, против дружественных нам стран объявлены санкции со стороны Запада. С другой, наши противники становятся все более непредсказуемыми», — заявил бывший глава Армении.

По его мнению, в такой ситуации было бы большой ошибкой пытаться пересмотреть уже налаженные годами отношения, искать новые альянсы с другими центрами силы.

«Сотрудничество с НАТО нужно развивать, конечно, здесь двух мнений быть не может. Но я не понимаю, зачем властям Армении понадобилось участие на столь высоком уровне в саммите Альянса в Брюсселе, в момент, когда отношения НАТО-Россия оказались на нулевой отметке, скажем так, для селфи в коридорах НАТО, и тем самым порождать вопросы у партнеров, думаю, недальновидно. Но сейчас, кажется, к руководству Армении пришло понимание ситуации, и оно предпринимает шаги по ее исправлению», — сказал Кочарян.

Он напомнил, что люди, оказавшиеся у власти в Армении, долгие годы выступали против России, против участия Армении в ЕАЭС, против пребывания здесь российской базы. По его словам, команда премьера Пашиняна почти целиком состоит из людей, которые в прошлом придерживались совершенно иных геополитических подходов, почти все они так или иначе были связаны с западными структурами, грантами.

«Те, кто оглядываются на Брюссель, глубоко заблуждаются. Даже если нет каких-то далеко идущих намерений, и власти просто пытаются получить какие-то краткосрочные дивиденды, — это слишком опасно», — сказал Кочарян.

Комментируя отношения внутри ОДКБ в связи с обвинением, предъявленным генсеку организации Юрию Хачатурову в насильственном свержении конституционного строя, бывший президент Армении, который сам является обвиняемым по этому делу, заявил, что каждый шаг, связанный с этой структурой, должен быть тщательно выверенным.

«Действия в отношении Хачатурова были опрометчивы. Уголовное дело вызвало серьезную обеспокоенность внутри ОДКБ и, возможно, мы потеряем свое место в организации из-за этого уголовного дела. Не думаю, что судебное расследование имеет какие-то перспективы, но урон организации уже нанесен. Восстановить утерянное можно, пересмотрев те подходы, которые взяли на вооружение власти Армении по делу 1 марта», — заявил Кочарян.

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