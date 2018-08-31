В Ростовской области изготовлено около 6,5 млн бюллетеней для голосования

Ростов-на-Дону, , 15:57 — REGNUM В Ростовской области избирательная кампания вышла на финишную прямую. Облизбирком получил бюллетени для голосования на выборах депутатов донского парламента шестого созыва, сообщает ИА REGNUM 31 августа.

К единому дню голосования, который пройдёт 9 сентября 2018 года, изготовлено около 6,5 млн бюллетеней. Они переданы 30 окружным избирательным комиссиям. Затем бюллетени доставят в территориальные избирательные комиссии и на избирательные участки.

Как отметил председатель избирательной комиссии Ростовской области Андрей Буров, доставкой занимается спецсвязь. Полиция приступит к круглосуточному дежурству как только бюллетени поступят на избирательные участки.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области зарегистрированы 667 кандидатов в депутаты Законодательного собрания региона. 536 кандидатов зарегистрированы по спискам партий — ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия», «Единая Россия», «Народный альянс», «Коммунисты России» и «Партия пенсионеров России». Кроме того, 131 кандидат зарегистрирован для участия в выборах по одномандатным округам. 11 самовыдвиженцев и 120 кандидатов от региональных отделений политических партий (ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия», «Единая Россия» и «Партии роста»).

Выборы в донской парламент пройдут 9 сентября. Всего в Заксобрании 60 мест. В сентябре 2013 года 52 мандата получила «Единая Россия», шесть — КПРФ, два — «Справедливая Россия».