В Литве блокировали два портала, транслирующих телеканалы РФ

Вильнюс, , 15:50 — REGNUM Литовский национальный регулятор — комиссия по телевидению и радиовещанию — принял решение о блокировке двух порталов, транслирующих телеканалы, в том числе российские. Об этом сообщает Telecompaper.

Отмечается, что национальным операторам Литвы и интернет-провайдерам прибалтийского государства было вынесено предписание блокировать порталы Edem. tv и Internetine-tv.narod.ru в связи с тем, что указанные сайты «распространяли телевизионные программы незаконно».

Как сообщало ИА REGNUM, 29 мая украинские провайдеры приступили к блокировкам ресурсов МИА «Россия Сегодня» и агентства РИА Новости Украина. Отмечалось, что под запрет попали сайты телеканалов НТВ, РЕН ТВ и ВГТРК, ресурсы «Россия 1», «Россия Культура», «Россия 24», «РТР-Планета», «Цифровое ТВ».

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