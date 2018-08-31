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Послом Узбекистана в Испании назначен Жахонгир Ганиев

Политика

В начале августа представители Узбекистана и Испании договорились о реализации совместных проектов в нефтегазовой сфере

Ташкент, 31 августа 2018, 15:59 — REGNUM  Чрезвычайным и полномочным послом Узбекистана в Испании назначен Жахонгир Ганиев, который ранее работал временным поверенным в делах республики в королевстве, сообщили 31 августа в пресс-службе МИД Узбекистана.

В начале августа представители Узбекистана и Испании договорились о реализации совместных проектов в нефтегазовой сфере. Стороны планируют провести в ближайшее время первое межправительственное заседание комиссии по сотрудничеству в экономической и промышленной сферах.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля в Рим отбыл новый посол Узбекистана в Италии Отабек Акбаров, которые ранее работал начальником управления сотрудничества со странами Южной Азии, Ближнего, Среднего Востока и Африки.

Читайте ранее в этом сюжете: Узбекистан назначил нового посла в Италии

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Внешняя политика Узбекистана
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