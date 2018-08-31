Берлин внезапно обеспокоился положением в Сирии

Берлин, , 15:57 — REGNUM Власти Германии предупреждают о возможной гуманитарной катастрофе, в случае наступления сирийской армии на позиции террористов в провинции Идлиб, сообщает 31 августа Anadolu.

«Федеральной правительство очень беспокоится относительно эскалации насилия на северо-западе Сирии», — говорится в заявлении правительства.

«Крупномасштабная военная операция в Идлибе спровоцирует гуманитарную катастрофу, жертвами которой могут стать сотни тысяч людей, превращенных в беженцев», — добавляют в правительстве.

Напомним, гражданская война в Сирии продолжается с 2011 года. Значительное влияние здесь обрели многочисленные террористические группировки. Благодаря усилиям ВКС России, правительство страны смогло освободить многие районы от боевиков. Однако их влияние до сих пор сильно, в том числе в провинции Идлиб.

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