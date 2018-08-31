Нынешний глава Грузии не намерен идти на второй срок

Тбилиси, , 15:42 — REGNUM Действующий президент Грузии Георгий Маргвелашвили отказался участвовать в выборах главы государства, которые состоятся в октябре 2018 года. Об этом он заявил на сегодняшней встрече со студентами.

Читайте также: Выборы президента Грузии пройдут 28 октября

Дефицит выбора перед выборами в Грузии

«Я не намерен участвовать в предстоящих президентских выборах и в другой форме продолжу служить нашей родине», — цитирует «Интерфакс» слова Маргвелашвили.

При этом глава государства отметил важность предстоящих выборов, добавив, что новый президент «должен объединять, а не расчленять народ».

Ранее по теме: Заявку на пост президента Грузии сделал еще один кандидат

Как сообщало ИА REGNUM, очередные выборы президента Грузии назначены на 28 октября 2018 года. В этот день страна в последний раз изберет главу государства путём всенародных выборов, а следующего президента будут выбирать уже назначенные парламентом специальные представители.

С 29 августа в стране официально стартовала предвыборная кампания. На данный момент на пост президента Грузии претендуют 32 кандидата, большая часть которых представлена инициативными группами. Более половины из них уже получили регистрацию. В частности среди претендентов — кандидат от «Европейской Грузии» Давид Бакрадзе, независимый кандидат Саломе Зурабишвили, экс — спикер парламента Грузии Давид Усупашвили, лидер Лейбористской партии Шалва Нателашвили.