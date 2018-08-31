Лавров: власти Сирии имеют право очистить страну от террористов

Сочи, Краснодарский край, , 15:39 — REGNUM Сирийские власти имеют полное право зачистить территорию страны от террористических формирований. Об этом глава МИД России Сергей Лавров заявил 31 августа в Сочи.

Руководитель российского дипломатического ведомства по итогам переговоров с главой МИД Эритреи Османом Салехом Мохаммедом подчеркнул, что власти Сирии «имеют полное право обеспечивать свой суверенитет и изгонять, ликвидировать террористическую угрозу на своей территории».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД России Сергей Лавров отметил, что послужной список Соединенных Штатов касаемо химоружия и угроз базируется на провокациях, которые устраивались ради получения повода для нанесения ракетных ударов.

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