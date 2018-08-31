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Колокольцев: в Крыму необходимо усилить борьбу с коррупцией

Политика

Глава МВД РФ обозначил первоочередные задачи для крымской полиции

Симферополь, 31 августа 2018, 15:36 — REGNUM  В Крыму необходимо усилить борьбу против преступлений экономической и коррупционной направленности. Об этом 30 августа в Симферополе заявил министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев, представляя нового начальника МВД Республики Крым.

«В том числе это касается преступлений, связанных с освоением бюджетных средств, финансово-кредитной системой, операциями с недвижимостью. Совместно с другими заинтересованными органами нужно активизировать профилактическую работу с несовершеннолетними. Она должна проводиться на постоянной основе, носить системный и планомерный характер», — отметил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев отмечал, что на полуострове остаётся высоким уровень коррупции, особенно в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд.

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Коррупция и борьба с ней
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