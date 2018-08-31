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Новая Зеландия признает Западный Папуа частью Индонезии

Политика

В отличие от государства Вануату, Новая Зеландия, Австралия, Папуа-Новая Гвинея и Фиджи признают Западный Папуа частью Индонезии

Веллингтон, 31 августа 2018, 15:49 — REGNUM  Правительство Новой Зеландии признало Республику Западное Папуа в составе государства Индонезии, сообщает Sindonews.

Заявление было сделано министром иностранных дел Новой Зеландии Уинстоном Петерсом на фоне призыва Вануату, государство в южной части Тихого океана, включить Республику Западное Папуа в список деколонизации ООН в 2019 году.

Вануату планирует представить проект резолюции по этому вопросу на встрече лидеров Форума тихоокеанских островов в сентябре 2018 года.

Однако участники форума, такие как Австралия, Папуа-Новая Гвинея и Фиджи, выразили несогласие с ходом Вануату. Они продолжают рассматривать Индонезию как суверенное правительство над Западным Папуа.

Напомним, Республика Западное Папуа — непризнанное государство, провозглашенное 14 декабря 1984 года сепаратистским Движением за свободное Папуа. До 1962 года данная территория была колониальным владением Нидерландов, затем, перешла под контроль Индонезии.

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Внешняя политика Индонезии
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