Новая Зеландия признает Западный Папуа частью Индонезии

Веллингтон, , 15:49 — REGNUM Правительство Новой Зеландии признало Республику Западное Папуа в составе государства Индонезии, сообщает Sindonews.

Заявление было сделано министром иностранных дел Новой Зеландии Уинстоном Петерсом на фоне призыва Вануату, государство в южной части Тихого океана, включить Республику Западное Папуа в список деколонизации ООН в 2019 году.

Вануату планирует представить проект резолюции по этому вопросу на встрече лидеров Форума тихоокеанских островов в сентябре 2018 года.

Однако участники форума, такие как Австралия, Папуа-Новая Гвинея и Фиджи, выразили несогласие с ходом Вануату. Они продолжают рассматривать Индонезию как суверенное правительство над Западным Папуа.

Напомним, Республика Западное Папуа — непризнанное государство, провозглашенное 14 декабря 1984 года сепаратистским Движением за свободное Папуа. До 1962 года данная территория была колониальным владением Нидерландов, затем, перешла под контроль Индонезии.