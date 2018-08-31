Порошенко поедет в США, чтобы лично проститься с Маккейном

Киев, , 15:26 — REGNUM Президент Украины Пётр Порошенко лично отдаст дань памяти американскому сенатору-республиканцу Джону Маккейну. Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера 31 августа.

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«От имени народа Украины и от себя лично намерен отдать последнюю дань уважения выдающейся личности, великому другу Украины», — сказал Порошенко перед отлётом в Вашингтон на церемонию прощания с сенатором.

Отмечается, что визит в США носит частный характер, поэтому Пётр Порошенко совершит поездку в Вашингтон рейсовым самолётом.

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Как сообщало ИА REGNUM, сенатор от республиканской партии США Джон Маккейн умер в возрасте 81 года из-за опухоли мозга. Церемония прощания с политиком состоится 2 сентября. Он будет похоронен в штате Мэриленд.

Напомним, ранее президент Украины Пётр Порошенко назвал умершего сенатора «защитником Украины и всех украинцев». Житель Киева предложил назвать одну из улиц столицы Украины именем известного политика.

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