В Кремле прокомментировали публикацию бесед Клинтона и Ельцина

Москва, , 15:20 — REGNUM Американская администрация не согласовывала с Россией публикацию стенограмм телефонных переговоров первого президента РФ Бориса Ельцина и экс-главы Белого дома Билла Клинтона в 1999 году. Об этом сообщил 31 августа пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, «существует практика рассекречивания записей бесед и телефонных разговоров», однако Вашингтон не согласовывал с Москвой вопрос публикации указанных записей.

«Они не всегда подлежат рассекречиванию. Как правило, конечно, не рассекречиваются документы, которые касаются действующих политиков, это общемировая практика», — отметил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший президент США Билл Клинтон ещё в 1999 году знал, кто станет следующим президентом России. Об этом ему в телефонном разговоре, который состоялся 8 сентября, 19 лет назад, рассказал тогдашний глава государства Борис Ельцин.

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