Киев, , 15:18 — REGNUM Экономист Игорь Гарбарук считает, что данные государственной службы статистики Украины о российских инвестициях в экономику Украины говорят о том, что госбанки России вынуждены докапитализировать свои украинские «дочки». Об этом Гарбарук заявил 31 августа в эфире телеканала NewsOne.

«Её финансовые институции довольно плодотворно работают в Украине, поэтому фактор докапитализации, безусловно, нужно рассматривать. Это действительно так», — сказал Гарбарук.

При этом он отметил рост товарооборота между Россией и Украиной.

«На сегодняшний день товарооборот выстраивается по разным потокам — это и через оккупированные территории в какой-то части, через Беларусь и другие страны, через участки границы, которые у нас остались. Фактически товарооборот есть и он увеличивается. Говорить о том, что у нас разорваны экономические отношения с Россией нельзя. Товарооборот есть, он фактический, реальный, а все остальное — от лукавого», — сказал Гарбарук.

В свою очередь инвестиционный банкир Сергей Фурса объяснил, что данные о российских инвестициях в экономику Украины свидетельствуют о том, что госбанки России не могут вывести свои капиталы из Украины.

«По той же статистике, на бумаге, крупнейшим инвестором в украинскую экономику является Россия. Доля России в прямых инвестициях в Украину по итогам 1-го полугодия — высокая. Пришло по статистике в страну 1,3 млрд долларов. Из них — 436 млн долларов из России… А на самом деле это не инвестиции, это скорее похоже на выплату за заложников. Что происходит с российскими банками? Украина фактически взяла их в заложники. Банки под санкциями. И выводить деньги из Украины они не могут. Продать свои финансовые учреждения у них тоже не получается. Закрыть их просто так — нельзя. Банкротство — плохая идея, когда ты большой системный банк, представленный в разных странах мира. В итоге, российские банки вынуждены поддерживать свои дочерние банки в Украине, выбрав стратегию их постепенного умирания. Другого выхода им не оставили», — пояснил Фурса на своей странице в Фейсбуке.

Он сообщил, что украинские дочки не могут вернуть российским материнским банкам кредиты из-за санкций.

«Что они делают с этими зависшими кредитами? Переводят их в капитал. Транзакция чисто на бумаге. Одна часть пассива баланса банка, кредитная задолженность, просто переходил в другую строчку — капитал. Но что в итоге? В итоге эта транзакция проходит как прямая инвестиция. И бабах, у вас уже российские банки — крупнейшие инвесторы в экономику Украины. По своей ли воле они это делают? Нет. Является ли это экспансией в Украину — точно нет. Они бы сбежали с радостью. Но не могут. Повышает ли это зависимость Украины от российских денег? Вообще нет. Это все последствия активной экспансии российских денег в 2010—2013 гг., когда российские банки под руководством Кремля кредитовали в Украине все, что движется. Теперь уже не кредитуют. И кредиты им тоже, прямо скажем, не очень возвращают», — добавил Фурса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее государственная служба статистики Украины проинформировала, что с января по июнь 2018 года Россия инвестировала в Украину 436 млн долл, заняв первое место по объему инвестиций. На второй строчке оказался Кипр с 219 млн долл. На третьем — Нидерланды (207,7 млн долл). Инвестиции из остальных стран не превысили отметку в 60 млн долл.

Отмечается, что за первое полугодие 2018 года в украинскую экономику иностранные инвесторы вложили 1,259 млрд долл. Из них 59,6% (750 млн долл) пошли в финансовую и страховую отрасли, 9,6% — в сферу торговли, 8,2% — в промышленность.

Напомним, в марте 2018 года президент Украины Петр Порошенко подписал указ № 57/2018 и ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 1 марта 2018 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)». Российским банкам с государственной долей собственности запретили проводить любые финансовые операции в пользу материнских структур, в частности, выводить капитал за пределы Украины. Под ограничения попали «Сбербанк», «Проминвестбанк», «ВТБ Банк», «БМ-банк» и «ВиЕс Банк».

«Соответствующие меры применяются к юридическим лицам сроком на один год. Санкции в виде предотвращения вывода капиталов за пределы Украины в пользу связанных с банками лиц применяются к публичному акционерному обществу «Сбербанк», ОАО «Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк», ОАО «ВТБ Банк» и ОАО «БМ Банк», — сообщила пресс-служба президента.