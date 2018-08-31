Угроза конфликтов в Арктике: в военной области у России есть преимущество

Москва, , 15:17 — REGNUM Россия в последние годы провела серьезную работу по развитию военной инфраструктуры в Арктической зоне, у страны есть преимущество в военной области в сравнении с другими претендентами на «северные богатства», отметил в пятницу, 31 августа, военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян, комментируя заявление министра обороны Сергея Шойгу об угрозе конфликтов в Арктике.

Ранее Шойгу заявил, что Арктика «превратилась в объект территориальных, ресурсных и военно-стратегических интересов ряда государств», что может привести к нарастанию конфликтного потенциала в регионе.

Для адекватного реагирования на угрозы Северный флот продолжает реализацию комплексного плана Минобороны по развитию возможностей группировок сил и войск в Арктике на период до 2020 года, добавил министр.

Россия в последние годы сделала серьёзную ставку на развитие военной инфраструктуры в Арктической зоне. Здесь появились новые базы с аэродромами. Созданы специальные модификации военной техники, предназначенные для эксплуатации в самых суровых зимних условиях.

Сложно сказать, насколько тема противостояния за Арктику назрела на сегодняшний день. Но по сравнению со всем остальными претендентами на «северные богатства» Россия в военной области сделала намного больше.