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Угроза конфликтов в Арктике: в военной области у России есть преимущество

Политика

Военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян отмечает, что Россия в последние годы провела серьезную работу по развитию военной инфраструктуры в Арктической зоне

Угроза конфликтов в Арктике: в военной области у России есть преимущество
Иллюстрация: Mil.ru
Вертолётное подразделение ВКС РФ в Арктике

Москва, 31 августа 2018, 15:17 — REGNUM  Россия в последние годы провела серьезную работу по развитию военной инфраструктуры в Арктической зоне, у страны есть преимущество в военной области в сравнении с другими претендентами на «северные богатства», отметил в пятницу, 31 августа, военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян, комментируя заявление министра обороны Сергея Шойгу об угрозе конфликтов в Арктике.

Ранее Шойгу заявил, что Арктика «превратилась в объект территориальных, ресурсных и военно-стратегических интересов ряда государств», что может привести к нарастанию конфликтного потенциала в регионе.

Для адекватного реагирования на угрозы Северный флот продолжает реализацию комплексного плана Минобороны по развитию возможностей группировок сил и войск в Арктике на период до 2020 года, добавил министр.

Россия в последние годы сделала серьёзную ставку на развитие военной инфраструктуры в Арктической зоне. Здесь появились новые базы с аэродромами. Созданы специальные модификации военной техники, предназначенные для эксплуатации в самых суровых зимних условиях.

Сложно сказать, насколько тема противостояния за Арктику назрела на сегодняшний день. Но по сравнению со всем остальными претендентами на «северные богатства» Россия в военной области сделала намного больше.

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Борьба за Арктику
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