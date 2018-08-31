Пятница, 31 Августа 2018 года
16:09:13 МСК

Вице-канцлер Австрии призывает Европу надавить на Мадрид

Политика

По мнению Хайнца-Кристиана Штрахе, безответственная миграционная политика Испании ослабляет весь Европейский союз

Вена, 31 августа 2018, 15:44 — REGNUM  Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе озвучил жесткую критику в адрес правительства Испании по поводу его миграционной политики. Своими мыслями Штрахе поделился на официальной странице в сети Facebook.

«То, то делает правительство социалистического меньшинства в Испании и, следовательно, в Европе — путем ослабления внешних границ Евросоюза — можно охарактеризовать как неприемлемое», — написал он.

«Нужно оказать европейское давление на Испанию, чтобы перекрыть эти открытые для нелегальной миграции и агрессивного захвата границы. Перед предстоящими европейскими выборами необходим общеевропейский рывок к позитивным изменениям!» — добавил Штрахе.

Как сообщало ИА REGNUM, после закрытия итальянских портов для судов с нелегальными мигрантами на борту основным маршрутом миграции через Средиземное море стал испанский. За минувший год поток нелегальных мигрантов здесь увеличился вдвое: с начала 2018 года этим путем в Евросоюз прибыли более 23 тыс. человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Полсотни мигрантов высадились на берег в Испании на глазах отдыхающих

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Проблема с беженцами в ЕС и Австралии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить