Дипломаты обсудили подготовку к году Казахстана в Узбекистане

Ташкент, , 15:45 — REGNUM Внешнеполитические ведомства Узбекистана и Казахстана обсудили подготовку к предстоящему году Казахстана в Узбекистане в 2019 году, сообщили 31 августа в пресс-службе МИД РК.

Межмидовские консультации состоялись 29 августа в Ташкенте. В ходе переговоров стороны договорились рекомендовать своим правительствам продолжить изучение возможностей реализации крупных совместных проектов в перспективных отраслях экономики.

Как сообщало ИА REGNUM, 2018 год объявлен в Казахстане годом Узбекистана. Торжественное открытие года состоялось 15 марта при участии президентов двух стран Шавката Мирзиёева и Нурсултана Назарбаева.