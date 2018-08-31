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Дипломаты обсудили подготовку к году Казахстана в Узбекистане

Политика

Межмидовские консультации состоялись 29 августа в Ташкенте

Ташкент, 31 августа 2018, 15:45 — REGNUM  Внешнеполитические ведомства Узбекистана и Казахстана обсудили подготовку к предстоящему году Казахстана в Узбекистане в 2019 году, сообщили 31 августа в пресс-службе МИД РК.

Межмидовские консультации состоялись 29 августа в Ташкенте. В ходе переговоров стороны договорились рекомендовать своим правительствам продолжить изучение возможностей реализации крупных совместных проектов в перспективных отраслях экономики.

Как сообщало ИА REGNUM, 2018 год объявлен в Казахстане годом Узбекистана. Торжественное открытие года состоялось 15 марта при участии президентов двух стран Шавката Мирзиёева и Нурсултана Назарбаева.

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