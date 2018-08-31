Крушение автобуса в Болгарии: должностей лишились трое министров

София, , 15:39 — REGNUM Трое болгарских министра ушли в отставку после крупной автокатастрофы, в которой погибли 17 человек, сообщает 31 августа Press Association.

Чиновники подали в отставку после того, как их к этому призвал премьер-министр страны Бойко Борисов. Должностей лишились министр внутренних дел, министр транспорта и министр регионального развития.

Напомним, крупная автокатастрофа пассажирского туристического автобуса произошла 25 августа. 13 человек скончались мгновенно, среди них был 13-летний ребенок. Четверо других пострадавших позже умерли в больнице.

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