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Крушение автобуса в Болгарии: должностей лишились трое министров

Политика

Чиновники подали в отставку после того, как их к этому призвал премьер-министр страны Бойко Борисов

София, 31 августа 2018, 15:39 — REGNUM  Трое болгарских министра ушли в отставку после крупной автокатастрофы, в которой погибли 17 человек, сообщает 31 августа Press Association.

Чиновники подали в отставку после того, как их к этому призвал премьер-министр страны Бойко Борисов. Должностей лишились министр внутренних дел, министр транспорта и министр регионального развития.

Напомним, крупная автокатастрофа пассажирского туристического автобуса произошла 25 августа. 13 человек скончались мгновенно, среди них был 13-летний ребенок. Четверо других пострадавших позже умерли в больнице.

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