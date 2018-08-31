Власти Окинавы отменили разрешение на землю для передислокации базы США

Токио, , 15:09 — REGNUM Власти префектуры Окинава отозвали разрешение на предоставление земельного участка, на который планировалось передислоцировать из Генована военную базы США. Как говорится в документах, основанием для этого стали допущенные нарушения закона при принятии такого решения.

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Строительство новых объектов США вызвало протесты жителей Окинавы

Власти префектуры считают, что меры по защите окружающей среды при возведении нового объекта, которые предлагает министерство обороны Японии, недостаточны, пишет РИА Новости.

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Пентагон: США и Япония пришли к соглашению по военной базе на Окинаве

Как сообщало ИА REGNUM, на территории префектуры Окинава, которая занимает лишь около 0,6% общей территории Японии, находится более 70% площади всех американских военных объектов в стране. Такэси Онаги, до августа занимавший пост губернатора префектуры, на протяжении долго времени активно добивался вывода американских военных с острова и переноса авиабазы корпуса морской пехоты США Футэмма за пределы префектуры. В июне 2018 года он в очередной раз заявил, что присутствие американских военных на острове чрезмерно и что оно не способствует снижению напряжённости в регионе и обременяет местных жителей.

Добавим, что в июне жители японского острова Окинава провели акцию протеста в связи с планами американских военных по строительству нового аэродрома на военной базе США в южной части острова. Протестующие вышли в море на 70 надувных лодках и подошли вплотную к месту проводимых работ.