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Шойгу: трансарктические полеты возобновили противолодочные Ту-142

Политика

Экипажи противолодочных Ту-142 Северного флота России начали полеты «в высоких широтах»

Москва, 31 августа 2018, 15:09 — REGNUM  Дальние противолодочные самолеты Ту-142 возобновили трансарктические полеты. Об этом на заседании коллегии Министерства обороны РФ заявил глава ведомства Сергей Шойгу.

По словам министра обороны России, экипажи противолодочных Ту-142 Северного флота России начали полеты «в высоких широтах».

«В настоящее время в акватории Северного морского пути выполняет поставленные задачи отряд боевых кораблей и судов обеспечения», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа Сергей Шойгу заявил, что арктический регион в настоящее время входит в сферу интересов ряда стран, что может стать причиной нарастания в регионе конфликтного потенциала.

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Министерство обороны России
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