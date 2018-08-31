Шойгу: трансарктические полеты возобновили противолодочные Ту-142

Москва, , 15:09 — REGNUM Дальние противолодочные самолеты Ту-142 возобновили трансарктические полеты. Об этом на заседании коллегии Министерства обороны РФ заявил глава ведомства Сергей Шойгу.

По словам министра обороны России, экипажи противолодочных Ту-142 Северного флота России начали полеты «в высоких широтах».

«В настоящее время в акватории Северного морского пути выполняет поставленные задачи отряд боевых кораблей и судов обеспечения», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа Сергей Шойгу заявил, что арктический регион в настоящее время входит в сферу интересов ряда стран, что может стать причиной нарастания в регионе конфликтного потенциала.

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