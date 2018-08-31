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Правящая партия Италии: в ЕС слушают север Европы, но не юг

Политика

Итальянских политиков удивляет, почему в одних ситуациях Еврокомиссия молниеносно реагирует на пожелания граждан, а в других – не видит их годами

Правящая партия Италии: в ЕС слушают север Европы, но не юг
В северном направлении

Рим, 31 августа 2018, 15:09 — REGNUM  Руководители правящей партии Италии «Движение 5 звезд» в своем официальном блоге в пятницу, 31 августа, выразили удивление тому факту, что Еврокомиссия готова прислушиваться к мнению граждан союза по вопросу о переводе часов, но не слушает их по другим вопросам, к примеру, о «режиме жесткой экономии» или о нелегальной миграции.

Ранее ЕК Жан-Клод Юнкер заявил, что Еврокомиссия разработает законопроект об отмене перевода часов на зимнее время. ЕК опросила 4,6 миллиона граждан ЕС, 80% которых высказались за отмену перевода часов. Особенно настаивают на отмене перевода в северных странах ЕС.

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Ответ Юнкера прозвучал «необыкновенно быстро», отметили представители «Движения». Брюссельские обозреватели за всю свою славную карьеру никогда прежде не слышали, чтобы Юнкер «живым голосом» произносил нечто подобное: «раз этого требуют граждане, то мы это сделаем», иронизируют руководители движения.

Другие запросы граждан, прежде всего требование отменить «позорную политику режима жесткой экономии» и урегулировать миграционный кризис, встречаются Еврокомиссией полным молчанием, не говоря уже о полном бездействии, написали представители партии.

Возможно, все дело в том, что об отмене перевода часов просили жители северных стран континента и Германии, «граждане из высшей лиги»: на их запросы, в отличие от запросов южан, Евросоюз готов отвечать «с молниеносной скоростью», отметили представители движения.

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