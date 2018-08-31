РСПП призывает не «перегнуть» в поддержке граждан предпенсионного возраста

Москва, , 15:02 — REGNUM В вопросе поддержки сотрудников предпенсионного возраста необходимо соблюдать баланс, чтобы принимаемые меры не ухудшали ситуацию на рынке труда. Об этом заявил исполнительный вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Мурычев по итогам заседания рабочей группы Госдумы по законопроекту о пенсионной реформе, передает корреспондент ИА REGNUM 31 августа.

«Вопрос связан с тем, чтобы не перегнуть все предложения, связанные с поддержкой определенных категорий работников», — отметил Мурычев.

Так, по его словам, если создать слишком много особых условий для работы граждан предпенсионного возраста, то они столкнутся с проблемой поиска работы. В частности, работодатель будет с опаской относиться к приему таких сотрудников, так как это накладывает на него много новых обязательств.

Кроме того, по словам Мурычева, следует внимательно обсудить и предложение выделения двух выходных дней в год с сохранением зарплаты для диспансеризации граждан предпенсионного возраста. Такую идею озвучил президент РФ Владимир Путин в ходе телеобращения к гражданам PФ по вопросу изменений параметров пенсионного законодательства.

«Вопрос, вроде бы, понятен — конечно, нужно предоставлять работникам старшего поколения возможность проходить диспансеризацию, но все же просчитывается. Наши эксперты рассчитали, что два дня — это порядка 45 млрд рублей в год работодатели должны будут предоставлять», — отметил Мурычев.

Поэтому РСПП предлагает обсудить изменение этой нормы.

«Можно было бы предложить либо предоставлять два дня за счет работника, либо второй вариант — за счет Фонда социального страхования эти возможности можно было бы субсидировать», — предложил Мурычев.

В Госдуме прошло первое заседание рабочей группы по доработке правительственного законопроекта об изменениях параметров пенсионного законодательства под председательством спикера Госдумы Вячеслава Володина. Рабочая группа была создана по итогам парламентско-общественных слушаний по доработке правительственного законопроекта о совершенствовании пенсионной системы, которые прошли в Госдуме 21 августа. Как заявил спикер Госдумы, члены рабочей группы обсуждали в основном предложения по доработке законопроекта, озвученные ранее президентом РФ Владимиром Путиным.