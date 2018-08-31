Премьер-министр Австралии Скот Моррисон прибыл в Индонезию

Джакарта, , 15:06 — REGNUM Премьер-министр Австралии Скот Маррисон прибыл с официальным визитом в Индонезию, сообщает Antaranews.

Официальная церемония сопровождалась 19 — пушечным залпом и национальным гимном двух стран. После официальной встречи премьер-министр Скот Моррисон провел небольшую беседу с президентом Джоко Видодо на заднем крыльце президентского дворца.

Стороны провели двусторонне заседание в присутствии министров обеих стран.

Глава МИД Индонезии Ретно Марсуди сообщила, что в ходе встречи стороны подписали совместную декларацию об индонезийско-австралийском всеобъемлющем экономическом партнерстве.

В продолжение официального приема Джоко Видодо и Скот Моррисон посадили дерево на заднем дворе президентской резиденции, пообедали в ресторане президентского сада и сделали совместное заявление для прессы.

«На встрече я отметил приверженность Индонезии дальнейшему укреплению двусторонних отношений с Австралией. Австралия является одним из важных партнеров Индонезии в регионе, а также одним из важных партнеров АСЕАН», — заявил Джоко Видодо.

«Мы приветствуем улучшение отношений от всестороннего партнерства к всестороннему стратегическому партнерству. Мы также подчеркиваем важность открытой экономики и усилий по укреплению взаимовыгодных экономических отношений», — заявил президент.

Стороны также договорились работать вместе над улучшением сотрудничества в сфере безопасности, в том числе в области кибербезопасности, в решении региональных и мировых проблем, включая борьбу с терроризмом.

Президент от имени народа Индонезии также поздравил Скота Моррисона с началом службы на посту премьер-министра Австралии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Индонезия стала первой страной, которую недавно назначенный премьер-министр Австралии посетил с официальным визитом.

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