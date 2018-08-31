Песков: Путин и Кочарян поддерживают добрые отношения

Москва, , 14:59 — REGNUM Нынешние события в Армении не оказывают влияния на отношения между президентом России Владимиром Путиным и экс-главой Армении Робертом Кочаряном. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов.

«Путин и Кочарян поддерживают добрые отношения, которые не подвержены влиянию каких-либо событий», — сказал представитель Кремля.

Напомним, 31 августа российский лидер поздравил Кочаряна с днем рождения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Армении было предъявлено обвинение экс-президенту Роберту Кочаряну в насильственном изменении конституционного строя в рамках уголовного дела о кровавых поствыборных событиях 1−2 марта 2008 года, когда в столкновениях между демонстрантами и силовиками погибли десять человек.

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