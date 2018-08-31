В Казахстан прибыл новый посол Китая

Астана, , 15:03 — REGNUM Послом Китая в Казахстане назначен Чжан Сяо, который ранее работал советником-посланником посольства КНР в России, сообщает 31 августа агентство «Казинформ».

Чжан Сяо родился в декабре 1964 года. В 1987 году окончил факультет русского языка в Пекинском университете иностранных языков. За последние 30 лет дипломат работал в посольствах на Украине, в Белоруссии, Узбекистане, генконсульстве Санкт-Петербурга.

Напомним, прежний посол Китая в Казахстане Чжан Ханьхуэй сложил свои полномочия 18 мая 2018 года. Он был назначен помощником министра иностранных дел КНР.

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