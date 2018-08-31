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В Кремле не исключили визит Путина на похороны Кобзона

Политика

Однако точной информации пока нет

Москва, 31 августа 2018, 14:49 — REGNUM  Президент России Владимир Путин может прийти на похороны народного артиста СССР и РФ, депутата Государственной думы Иосифа Кобзона, однако точной информации пока нет, заявил 31 августа пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Не могу этого исключать, но мне точно неизвестно пока о решении президента», — ответил Песков на соответствующий вопрос.

Напомним, Иосиф Кобзон скончался накануне, 30 августа, в возрасте 80 лет. Церемония прощания с Кобзоном пройдет 2 сентября в Концертном зале имени Чайковского, после чего он будет похоронен на Востряковском кладбище в Москве.

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Кончина Иосифа Кобзона
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