Москва, , 14:31 — REGNUM Сообщения о том, что президент России Владимир Путин в 2015 году якобы угрожал главе Украины Петру Порошенко раздавить украинскую армию, как это сообщали украинские СМИ со ссылкой на мемуары бывшего французского лидера Франуса Олланда, не соответствуют действительности. Об этом 31 августа заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, я практически был на всех переговорах, я не слышал такой фразы», — заявил Песков.

Напомним, ранее 30 августа украинские СМИ сообщали, что в мемуарах Олланда было написано, что во время переговоров в Минске в 2015 году Путин якобы угрожал Порошенко «раздавить украинские войска».

«Порошенко с Путиным постоянно повышали голос друг на друга. Российский президент так разнервничался, что стал угрожать окончательно раздавить войска своего визави», — сообщали СМИ со ссылкой на мемуары бывшего президента Франции.

Кроме того, украинские журналисты подчеркнули, что Олланд якобывозлагает ответственность за малазийский Боинг, сбитый над Украиной, на представителей ополчения Донбасса.

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