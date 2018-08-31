Президент Грузии не представит кандидатуру председателя Верховного суда

Тбилиси, , 14:17 — REGNUM Президент Грузии Георгий Маргвелашвили отказывается представлять парламенту кандидатуру на вакантную должность председателя Верховного суда, а причиной называет отсутствие консенсуса по этой кандидатуре среди экспертных кругов, гражданской общественности и политического спектра.

На такое решение президента, которое представители его администрации огласили после целого ряда встреч и консультаций, проведенных президентом по кандидатуре председателя Верховного суда, откликнулись грузинские неправительственные организации и расценили его как попытку уклонения от своих конституционных обязанностей. Неправительственный сектор призывает Георгия Маргвелашвили изменить свое решение и назвать кандидата на вакантное место председателя Верховного суда.

«Коалиция крайне отрицательно оценивает решение президента, который отказывается от выполнения конституционного долга и вместо этого перекладывает ответственность на различные группы общества. К сожалению, президент не смог обеспечить формат, который определил бы включенность гражданского общества в процесс отбора кандидата, без чего решение президента не может считаться обоснованным», — говорится в заявлении «Коалиции за независимое и справедливое правосудие», которая объединяет 40 различных НПО.

Авторы заявления напоминают, что по ныне действующей конституции, полномочия по представлению кандидатуры председателя Верховного суда имеет президент, но после инаугурации нового президента Грузии вступят в силу внесенные в основной закон страны изменения, на основании которых главу Верховного суда будет представлять Верховный совет юстиции. Кроме того, председатель Верховного суда, по измененной конституции, уже не будет являться одновременно председателем Верховного совета юстиции. По мнению неправительственных организаций, это существенно повысит концентрацию сил в руках влиятельных судей и приведет судебную систему к еще большей закрытости.

«Призываем президента Грузии учесть существующее в судебной системе тяжелое положение, своевременно и эффективно выполнить собственные конституционные полномочия и обеспечить представление такой кандидатуры, которая будет иметь широкую поддержку общества», — говорится в заявлении.

Напомним, что бывший председатель Верховного суда Нино Гвенетадзе заявила об отставке 2 августа, а причиной своего решения назвала состояние здоровья и необходимость длительного лечения за границей.

Но неправительственный сектор, оппозиция и общественность считают, что реальной причиной ее отставки была ситуация в судебной системе, ключевые позиции в которой по-прежнему занимают судьи, вершившие правосудие в период правления Михаила Саакашвили.

Коалиция за независимое и прозрачное правосудие была создана 29 апреля 2011 года с целью объединения усилий для улучшения ситуации в судебной системе.