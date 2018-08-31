Заместителем мэра Ярославля назначена Елена Новик

Ярославль, , 14:08 — REGNUM Елена Новик стала заместителем мэра Ярославля по социальной политике. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии Ярославля.

Она заменила ушедшего в отставку в мае Ивана Лилеева. До 30 августа Новик работала заместителем председателя облизбиркома.

Областная избирательная комиссия на своем заседании 30 августа приняла ее отставку, но оставил ее в составе комиссии. О том, что Елена Новик может занять пост заместителя мэра, ИА REGNUM соробщило несколько дней назад. Новик уже работала заместителем мэра Ярославля с декабря 2013 год по ноября 2016, а потом Владимир Слепцов ее отправил руководить администрацией Кировского и Ленинского, откуда она перешла в избирательную комиссию региона.

К работе в мэрии Елена Новик приступила 31 августа.

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