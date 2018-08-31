Пятница, 31 Августа 2018 года
14:35:19 МСК

Виталий Кличко будет присутствовать на похоронах Маккейна

Политика

Градоначальник столицы Украины получил приглашение от семьи сенатора

Киев, 31 августа 2018, 14:06 — REGNUM  На похоронах сенатора от Республиканской партии США Джона Маккейна будет присутствовать киевский мэр Виталий Кличко. О том, что градоначальник направился на прощание с американским сенатором в США сообщает 31 августа пресс-служба мэра украинской столицы.

«Виталий Кличко получил приглашение (на церемонию прощания с сенатором — прим. ИА REGNUM ) от семьи Джона Маккейна и Сената США», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, на похороны сенатора Джона Маккейна прибудет его 106-летняя мать, Роберта Маккейн. Мать американского политического деятеля посетит 2 сентября церемонию прощания в Вашингтоне и похороны на кладбище Военно-морской академии США в Аннаполисе.

Читайте также: Похороны сенатора Маккейна посетит его 106-летняя мать

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Украина и США: американское вмешательство в дела Украины
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить