Путин и Алиев встретятся в Сочи 1 сентября

Москва, , 13:59 — REGNUM Президент России Владимир Путин проведёт переговоры со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Как сообщает пресс-служба Кремля, встреча состоится 1 сентября в Сочи.

Уточняется, что президент Азербайджана будет находиться в России с официальным визитом.

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«Лидеры рассмотрят ключевые темы двусторонней повестки дня, включая перспективы дальнейшего развития взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества», — говорится в сообщении пресс-службы президента РФ.

Кроме того, стороны обменяются мнениями по актуальной международной и региональной проблематике, а также подпишут ряд межправительственных и межведомственных документов.

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Как сообщало ИА REGNUM, предыдущая встреча лидеров двух государств прошла в Сочи 22 июля 2017 года. Тогда президенты обсудили различные вопросы двусторонних отношений и региональную повестку дня.

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