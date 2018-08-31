Володин: Рабочая группа ГД обсудит предложения президента 12 сентября

Москва, , 13:46 — REGNUM Первое заседание рабочей группы Госдумы по доработке ко второму чтению законопроекта о совершенствовании пенсионной системы свелось к обсуждению инициатив президента, о которых он заявил в ходе телеобращения к гражданам РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 31 августа, об этом журналистам заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Все обсуждение свелось к обсуждению инициатив президента», — отметил Володин.

По его словам, все участники заседания рабочей группы согласились, что благодаря поправкам, которые предложил президент к законопроекту, инициатива стала более справедливой и направленной на решение проблем граждан.

«По мнению абсолютно всех участников, президентские инициативы делают законопроект менее технократичным, более социально ориентированным и справедливым. В этой связи мы согласились собраться 12 сентября с тем, чтобы изучить предложения от президента, которые к этому времени возможно поступят уже как законодательные инициативы», — отметил Володин.

Речь идет о предложениях, которые президент РФ Владимир Путин озвучил в телеобращении к гражданам РФ. Он отметил, что законопроект об изменении пенсионного законодательства и увеличении пенсионного возраста для граждан необходимо принимать, однако поручил доработать его ко второму чтению. В частности, по его словам, пенсионный возраст для женщин должен вырасти не более, чем на пять лет. Кроме того, глава государства поручил продумать возможность ввести за увольнение граждан предпенсионного возраста административное и уголовное наказание, а для работников, чей возраст приближается к пенсионному, продумать программу повышения квалификации, финансируемую из бюджета.

Таким образом, отметил Володин, в ближайшее время в Госдуму поступят законопроекты, которые внесут изменения в Трудовой, Налоговый и Уголовный кодексы, а также Кодекс РФ об административных правонарушениях. Депутатам будет необходимо синхронизировать принятие этих законопроектов вместе с рассмотрением инициативы об изменении пенсионного законодательства во втором чтении. Между тем, отметил Володин, пока что депутаты надеются придерживаться ранее утвержденного графика и рассмотреть законопроект во втором чтении 24 сентября.

«У нас сегодня существует ранее принятое решение — до 24 сентября подача поправок. Мы пока исходим из этого графика. А дальше уже примем решение — либо необходимо будет продление графика, либо мы сможем проанализировать подходы и утвердить отдельный порядок рассмотрения законопроектов, которые не могут быть поправками, а должны быть самостоятельными изменениями. Постараемся синхронизовать принятия законов, которые сейчас уже приняты в первом чтении, и законов, которые будут вносить», — заявил Володин.

В Госдуме проходит первое заседание рабочей группы по доработке правительственного законопроекта об изменениях параметров пенсионного законодательства под председательством спикера Госдумы Вячеслава Володина. Рабочая группа была создана по итогам парламентско-общественных слушаний по доработке правительственного законопроекта о совершенствовании пенсионной системы, которые прошли в Госдуме 21 августа.