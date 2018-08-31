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Глава МИД Ирана уличил США в когнитивном расстройстве

Политика

Вашингтон не может определиться: Иран завоевывает Ближний Восток или находится на грани выживания

Глава МИД Ирана уличил США в когнитивном расстройстве
Теодор Жерико. Портрет сумасшедшей. 1822

Тегеран, 31 августа 2018, 13:49 — REGNUM  Восприятие Ирана Вашингтоном указывает на когнитивные проблемы США. Об этом написал министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф на своей официальной странице в Twitter 31 августа.

«Биполярная демонизация Ирана от «завоевателя Ближнего Востока» до «борца за выживание» указывает на когнитивное расстройство и демагогию со стороны США, ставших следствием морального коллапса Америки. Иран всегда был и всегда будет стабильным, мощным и ответственным региональным игроком», — написал дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Ирана заявили, что любые переговоры с США по пересмотру «Совместного всеобъемлющего плана действий» (ядерной сделки) исключены. Аятолла Али Хаменеи заявил, что Иран готов отказаться от сделки, если она будет противоречить интересам страны.

Читайте ранее в этом сюжете: ООН: Иран до сих пор соблюдает условия ядерной сделки

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Противостояние Ирана и США
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