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Посольство РФ отреагировало на обвинения Госдепа по Азовскому морю

Политика

«Призываем американцев прекратить вступаться за бесчинствующих на Азовском море»

Посольство РФ отреагировало на обвинения Госдепа по Азовскому морю
Иван Айвазовский. Буря на Азовском море. 1887

Москва, 31 августа 2018, 13:36 — REGNUM  Официальному Вашингтону следует начать предметный диалог по проблеме российских граждан в тюрьмах США, а также прекратить вступаться за «бесчинствующих» в Азовском море подопечных. Соответствующее обращение посольство РФ в США опубликовало на своей странице в соцсети Facebook в ответ на заявление Госдепа о том, что осмотры украинских судов российскими военными кораблями в Азовском море и в районе Керченского пролива мешают международной навигации.

«Призываем американцев прекратить вступаться за бесчинствующих на Азовском море подопечных, начать предметный диалог по проблеме граждан РФ в тюрьмах США», — говорится в сообщении.

В дипведомстве напомнили, что Россия осуществляет легитимные остановки судов Украины для проверки. Представители посольства РФ подчеркнули, что речь идет именно об остановках, а не о арестах или же задержаниях.

Как говорится в сообщении дипведомства, представители руководства США, которые высказывают подобные заявления в адрес России, стремятся отвлечь внимание «от грубейших нарушений прав человека у себя дома и со стороны своих сателлитов».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 августа официальный представитель государственного департамента США Хизер Науэрт раскритиковала РФ за досмотр украинских судов в Керченском проливе, назвав эту законную процедуру «угрозой международному судоходству в Азовском море».

По ее словам, власти РФ с апреля 2018 года задержали сотни коммерческих судов и остановили по меньшей мере 16 кораблей.

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Российско-американские отношения
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