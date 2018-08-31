Посольство РФ отреагировало на обвинения Госдепа по Азовскому морю

Москва, , 13:36 — REGNUM Официальному Вашингтону следует начать предметный диалог по проблеме российских граждан в тюрьмах США, а также прекратить вступаться за «бесчинствующих» в Азовском море подопечных. Соответствующее обращение посольство РФ в США опубликовало на своей странице в соцсети Facebook в ответ на заявление Госдепа о том, что осмотры украинских судов российскими военными кораблями в Азовском море и в районе Керченского пролива мешают международной навигации.

«Призываем американцев прекратить вступаться за бесчинствующих на Азовском море подопечных, начать предметный диалог по проблеме граждан РФ в тюрьмах США», — говорится в сообщении.

В дипведомстве напомнили, что Россия осуществляет легитимные остановки судов Украины для проверки. Представители посольства РФ подчеркнули, что речь идет именно об остановках, а не о арестах или же задержаниях.

Как говорится в сообщении дипведомства, представители руководства США, которые высказывают подобные заявления в адрес России, стремятся отвлечь внимание «от грубейших нарушений прав человека у себя дома и со стороны своих сателлитов».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 августа официальный представитель государственного департамента США Хизер Науэрт раскритиковала РФ за досмотр украинских судов в Керченском проливе, назвав эту законную процедуру «угрозой международному судоходству в Азовском море».

По ее словам, власти РФ с апреля 2018 года задержали сотни коммерческих судов и остановили по меньшей мере 16 кораблей.

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