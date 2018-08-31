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В Турции задержаны 118 нелегальных мигрантов

Политика

Большинство из них прибыло из Афганистана и Пакистана

Анкара, 31 августа 2018, 13:32 — REGNUM  Миграционные службы Турции арестовали 118 нелегальных мигрантов в нескольких регионах страны, сообщает 31 августа Anadolu.

Большая часть беженцев прибыла из Афганистана и Пакистана. Все они были задержаны и переданы в специализированные учреждения, где будет решаться вопрос об их экстрадиции.

Напомним, Турция является удобным перевалочным пунктом для беженцев с территории Ближнего Востока. Мигранты пытаются пересечь территорию государства, чтобы проникнуть в Евросоюз.

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