В Узбекистане отметили День памяти жертв репрессий

Ташкент, , 13:30 — REGNUM В Ташкенте на аллее Шахидлар хотираси состоялась церемония поминовения жертв репрессий, сообщили 31 августа в пресс-службе президента Узбекистана.

31 августа в Узбекистане отмечается как День памяти жертв репрессий. В церемонии поминовения принял участие президент республики Шавкат Мирзиёев. Участники мероприятия прочитали суры из Корана и почтили память погибших.

Отметим, День памяти жертв репрессий был учрежден по инициативе первого президента Узбекистана Ислама Каримова в 2001 году. Под репрессиями в республике понимаются действия Российской империи по якобы насильственному присоединению Туркестана в XIX веке.

Репрессированными в Узбекистане также считаются сторонники Туркестанской автономии в 20-х годах XX века, жертвы политических репрессий 30-х годов, а также пострадавшие в ходе «хлопкового дела» в 80-х годах.

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