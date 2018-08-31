Страны АСЕАН+3 активизируют сотрудничество для достижения ЦУР ООН

Вьентьян, , 13:29 — REGNUM Страны АСЕАН+3 (десять государств Юго-Восточной Азии и Китай, Япония, Южная Корея) договорились активизировать сотрудничество для достижения целей устойчивого развития (ЦУР) ООН, сообщает Antaranews.

Решение было принято на 16-ом форуме Восточной Азии в Лаосе, 29−30 августа 2018 года.

«Ключ к достижению ЦУР в регионе, особенно для АСЕАН и его партнеров по диалогу, заключается в укреплении сотрудничества», — заявил глава внешнеполитического сотрудничества АСЕАН Бенни Сиахаан.

Бывший посол Индонезии в Казахстане Фостер Гултом как один из ключевых докладчиков на саммите, заявил, что Индонезия продолжает играть активную роль в преодолении различных трудностей, с которыми страна сталкивается для достижения ЦУР.

В Индонезии действует президентский указ № 59 от 2017 года по осуществлению целей устойчивого развития. «Национальные программы оказывают значительное влияние на борьбу с нищетой и сокращают разрыв в развитии в Индонезии», — отметил Фостер Гултом.

Что касается нынешней тенденции протекционизма, то стороны продолжат поддерживать свободную торговлю и способствовать завершению переговоров по всеобъемлющему региональному экономическому партнерству (ВРЭП) с участием АСЕАН, Китая, Японии, Южной Кореи, Индии, Австралии и Новой Зеландии.

Форум АСЕАН+3 — один из механизмов сотрудничества стран АСЕАН (Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Мьянма, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины) с Китаем, Японией и Южной Кореей. На встрече присутствовали представители правительства, бизнесмены и ученые стран-участников.

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