Пятница, 31 Августа 2018 года
14:38:35 МСК

Маттео Сальвини: «Макрон думает только обо мне?»

Политика

Министр внутренних дел Италии призвал президента Франции позаботиться о проблемах собственной страны

Рим, 31 августа 2018, 13:26 — REGNUM  31 августа состоялся очередной обмен колкостями между президентом Франции Эмманюэлем Макроном и министром внутренних дел Италии Маттео Сальвини. Сальвини порекомендовал французскому президенту в Twitter оставить Италию в покое.

«Макрон думает только обо мне?!? Он отвергает мигрантов на границе, а меня называет националистом-демагогом, в то время как во Франции его уровень популярности находится на историческом минимуме. Подумай о своей стране и оставь в покое Италию и итальянцев!» — написал Сальвини.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 августа Эммунюэль Макрон в своем выступлении в Хельсинки назвал Маттео Сальвини и министра труда Италии Луиджи ди Майо демагогами и националистами, которые во всех проблемах обвиняют Европейский союз.

Читайте ранее в этом сюжете: Макрон назвал итальянских министров демагогами-националистами

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Италии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить