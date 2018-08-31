Маттео Сальвини: «Макрон думает только обо мне?»

Рим, , 13:26 — REGNUM 31 августа состоялся очередной обмен колкостями между президентом Франции Эмманюэлем Макроном и министром внутренних дел Италии Маттео Сальвини. Сальвини порекомендовал французскому президенту в Twitter оставить Италию в покое.

«Макрон думает только обо мне?!? Он отвергает мигрантов на границе, а меня называет националистом-демагогом, в то время как во Франции его уровень популярности находится на историческом минимуме. Подумай о своей стране и оставь в покое Италию и итальянцев!» — написал Сальвини.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 августа Эммунюэль Макрон в своем выступлении в Хельсинки назвал Маттео Сальвини и министра труда Италии Луиджи ди Майо демагогами и националистами, которые во всех проблемах обвиняют Европейский союз.

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