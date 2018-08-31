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Кара-оол рассказал, чем притягивает Путина Тува

Политика

«Дело в нашей горной тайге и характере Путина – они друг друга стоят»

Кара-оол рассказал, чем притягивает Путина Тува
Иллюстрация: Скриншот со страницы главы Тувы Шолбана Кара-оола. Vk.com
Владимир Путин отдохнул в Туве

Кызыл, 31 августа 2018, 13:13 — REGNUM  Глава Тувы Шолбан Кара-оол рассказал, что знакомые и журналисты продолжают «настойчиво расспрашивать» его о том, «что такого притягательного в Туве, что президент чуть свободная минутка приезжает» в республику.

«Лучше бы, конечно, спросить его самого. Но лично мне кажется, что дело в нашей горной тайге и характере Путина — они друг друга стоят», — написал Кара-оол сегодня, 31 августа, на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

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Руководитель региона подчеркнул, что тайга — не для слабых людей, «потому что здесь каждый шаг экстремален, опасен»:

«Это не Европа, где всё человеком обихожено, пострижено и причёсано. У нас в тувинской тайге человека не встретишь на сотни километров. Тропы, и те звериные. Надо уметь ходить, чтобы не переломать ног. Надо уметь зверя видеть быстрее, чем он тебя. Уметь добывать еду, устраивать ночлег даже в мороз. В общем, тайга — для сильных телом и крепких духом, кто не боится остаться с ней один на один».

Кара-оол считает, что президент РФ Владимир Путин в тайге — «абсолютно в своей тарелке».

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в 27−28 августа Владимир Путин совершил рабочую поездку в регионы Сибирского федерального округа. Он побывал в Кемеровской, Новосибирской и Омской областях. А выходные, предшествующие поездке, глава государства провёл в Туве. Путин походил по горам и полюбовался красотами, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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Напомним, Путин также отдыхал в Туве с 1 по 3 августа 2017 года.

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