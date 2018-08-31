Малкольм Тернбулл покинул парламент Австралии

Канберра, , 13:20 — REGNUM Бывший премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл покинул парламент, сложив с себя полномочия законодателя, сообщает 31 августа Associated Press.

Подобное решение может дорого стоить либеральному правительству страны и привести к власти консерваторов.

Напомним, Малкольм Тернбулл лишился поста премьер-министра страны из-за вотума недоверия со стороны его однопартийцев. Таким образом, он стал уже четвертым главой правительства с 2010 года, который теряет пост благодаря внутрипартийным противоречиям.

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