Детский омбудсмен проведёт урок доброты для новгородских школьников

Великий Новгород, , 13:01 — REGNUM Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребёнка Анна Кузнецова День знаний проведёт в Великом Новгороде, где примет участие в торжественной линейке, посвящённой открытию новой общеобразовательной школы № 37 в Псковском микрорайоне города. Как сообщается на официальном сайте уполномоченного, Анна Кузнецова встретится с учениками и преподавателями, а в одном из классов проведёт урок доброты для школьников.

В программе визита детского омбудсмена в регион — личный приём граждан по вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних жителей региона, а также рабочая встреча с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным. Детский омбудсмен также намерена посетить областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями.

По данным городского комитета по образованию, в Великом Новгороде в 32 школы и гимназии 1 сентября 2018 года пойдут 25 874 ученика, из них 3012 сядут за парты впервые — в новом году на 86 первоклассников больше, чем в прошлом. В новую школу №37 зачислены 1098 человек, сформированы 46 классов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, новая школа в Псковском микрорайоне Великого Новгорода — вторая новая школа в областном центре на 1350 мест, построенная в городе за два последних года. В 2017 года новая школа была открыта в Великом Новгороде на Торговой стороне в новом жилом микрорайоне «Ивушки».

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