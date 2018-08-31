Председатель Генассамблеи ООН находится с визитом в Японии

Токио, , 13:12 — REGNUM Председатель Генеральной Ассамблеи ООН Мария Фернанда Эспиноса находится в рабочей поездки по странам Азии, в ходе которой уже провела встречи с представителями Токио, Пекина и Дели, передает канал TeleSur.

30 августа Эспиноса была принята премьер-министром Японии Синдзо Абэ и министром иностранных дел Таро Коно. Эспиноса подчеркнула важную роль Японии в поддержании принципа многосторонности в международной политике. Также эквадорский дипломат встретилась в Токио с послами латиноамериканских стран, работающими в Японии.

«Япония играет жизненно важную роль в поддержании многосторонности, которая поддерживает безопасности всех нас. Спасибо министру иностранных дел Таро Коно за поддержку моего приоритета номер один — сделать ООН релевантной для каждого», — написала Эспиноса в Twitter по итогам встречи с Коно.

Напомним, 18 сентября начинается 73-е заседание Генеральной Ассамблеи ООН. Как сообщало ИА REGNUM, бывший министр иностранных дел Эквадора Мария Фернандес Эспиноса была избрана председателем Ассамблеи 5 июня.