«Партия пенсионеров» окончательно снята с выборов в Екатеринбурге

Екатеринбург, , 12:55 — REGNUM «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» окончательно снята с выборов в городскую думу Екатеринбурга. Свердловский областной суд отказался удовлетворить апелляционную жалобу её представителей.

Напомним, 24 августа решение о её снятии принял ленинский районный суд. С таким требованием выступили представители ЛДПР. В итоге регистрацию признали недействительной.

Таким образом, на выборах в гордуму Екатеринбурга осталось пять партий. Выборы пройдут 9 сентября.

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