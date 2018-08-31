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«Партия пенсионеров» окончательно снята с выборов в Екатеринбурге

Политика

Решение вступило в законную силу

Екатеринбург, 31 августа 2018, 12:55 — REGNUM  «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» окончательно снята с выборов в городскую думу Екатеринбурга. Свердловский областной суд отказался удовлетворить апелляционную жалобу её представителей.

Напомним, 24 августа решение о её снятии принял ленинский районный суд. С таким требованием выступили представители ЛДПР. В итоге регистрацию признали недействительной.

Таким образом, на выборах в гордуму Екатеринбурга осталось пять партий. Выборы пройдут 9 сентября.

Ранее по теме: Со второй попытки: в Екатеринбурге «пенсионеров» сняли с выборов в гордуму

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Выборы главы Екатеринбурга и городской думы
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