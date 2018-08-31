Мэра Белгорода будут выбирать из трех кандидатов

Белгород, , 12:51 — REGNUM В Белгороде на пост мэра претендуют три кандидата: действующий глава городской администрации Константин Полежаев, генеральный директор ГУП «Белводоканал» Сергей Тараканов и представитель партии «Патриоты России» Сергей Даньков. Как сообщил портал Go31, первым документы в конкурсную комиссию подал Сергей Даньков.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года истекают полномочия текущего созыва городского совета депутатов, а контракт главы администрации — сейчас им является Константин Полежаев — заключается на срок полномочий представительного органа муниципального образования.

Шестой созыв Белгородского городского совета будет избран в единый день голосования, 9 сентября 2018 года, а конкурс на замещение должности мэра Белгорода назначен 12 сентября. В состав конкурсной комиссии вошли президент Белгородского Государственного технического университета имени В. Г. Шухова Анатолий Гридчин, депутат горсовета Михаил Бажинов, заместитель председателя Союза журналистов Белгородской области Вероника Смирнова, заместитель начальника областного департамента финансов и бюджетной политики Станислав Лисютин, заместитель начальника регионального департамента внутренней и кадровой политики Нина Иванова и депутат облдумы Юрий Селиверстов.

Члены комиссии на каждом этапе конкурса будет выдавать кандидатам баллы. Главным испытанием станет презентация программы развития города. Из двоих претендентов, набравших максимальное количество баллов, депутаты уже нового созыва горсовета голосованием выберут нового главу города.

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