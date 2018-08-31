Топилин: Страховые взносы для работодателей и так уже снижены

Москва, , 12:49 — REGNUM Правительство не поддержало идею представителей бизнеса снизить ставку страховых взносов для работодателей за сотрудников предпенсионного возраста. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM 31 августа, об этом журналистам заявил министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин по итогам первого заедания рабочей группы Госдумы по доработке ко второму чтению законопроекта о совершенствовании пенсионной системы в РФ.

«Звучали позиции, что нужно снизить тарифы страховых взносов для работодателей, у которых работники предпенсионного возраста. Но я хочу напомнить об очень принципиальной вещи: в июне и июле 2018 года Госдума приняла решение о том, что ставка страховых взносов (в Пенсионный фонд РФ) для работодателей снижается с 26% до 22%», — заявил Топилин.

Речь идет о законе, который зафиксировал отчисления в ПФР на уровне 22%. Ранее они составляли 26%, однако по факту работодатели уплачивали 22%, так как правительство ежегодно продлевало действие льготы в 4%.

В то же время, Топилин рассказал о том, что правительство разрабатывает вариант ввести другую льготу для работодателей.

«При формировании бюджет Фонда социального страхования (ФСС) мы обсуждаем с Минфином сейчас, что часть взносов — не 20%, как ранее, а 30% — по страхованию от несчастных случаев работодатели смогут не платить. Эта льгота для того, чтобы заниматься реабилитацией лиц предпенсионного возраста. Это будет льгота, финансируемая из ФСС», — отметил Топилин.

По его словам, участники рабочей группы договорились о том, что большинство озвученных президентом РФ предложения должны быть реализованы в виде параллельных поправок к основному законопроекту. Кроме того, озвученные президентом позиции должны быть учтены правительством при формировании федерального бюджета на 2019−2021 годы, проект которого должен поступить в Госдуму до 1 октября.

В Госдуме проходит первое заседание рабочей группы по доработке правительственного законопроекта об изменениях параметров пенсионного законодательства под председательством спикера Госдумы Вячеслава Володина. Рабочая группа была создана по итогам парламентско-общественных слушаний по доработке правительственного законопроекта о совершенствовании пенсионной системы, которые прошли в Госдуме 21 августа. Речь идет о законопроекте, предполагающем увеличение пенсионного возраста с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин.

Ранее президент РФ Владимир Путин обратился к гражданам РФ и отметил необходимость принятия законопроекта, однако также поручил существенно доработать его ко второму чтению. В частности, по его словам, пенсионный возраст для женщин должен вырасти не более, чем на пять лет. Кроме того, глава государства поручил продумать возможность ввести за увольнение граждан предпенсионного возраста административное и уголовное наказание, а для работников, чей возраст приближается к пенсионному, продумать программу повышения квалификации, финансируемую из бюджета.