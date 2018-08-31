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Генсек правящей партии Японии принят в Пекине главой МИД КНР

Политика

Стороны обсуждали перспективы нормализации отношений и взаимодействия в АТР

Пекин, 31 августа 2018, 12:48 — REGNUM  Глава МИД КНР Ван И принял прибывшего в Пекин по случаю 40-летия подписания Китайско-японского договора о мире и дружбе генерального секретаря правящей Либерально-демократической партии Японии (ЛДП) Тосихиро Никаем, сообщает 31 августа Синьхуа.

Глава китайской дипломатии высказался за возвращение к «начальной точке» двусторонних отношений и возрождение их позитивной динамики. «Важно, чтобы не оказалась забытой первоначальная цель и важная миссия — возобновить дружбу между народами двух стран», — подчеркнул Ван И.

Он также высказался в пользу сохранения сторонами ранее взятых на себя обязательств не стремиться к гегемонии в АТР и продвигать строительство Восточноазиатского экономического сообщества.

Тосихиро Никай, в свою очередь, заявил о готовности к совместному развитию отношений с Китаем.

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Китайско-японские отношения
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