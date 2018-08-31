Самые влиятельные люди на Украине: Порошенко, Ахметов, Аваков

Киев, , 12:46 — REGNUM Политолог Тарас Загородний согласился с мнением, что на Украине президент Петр Порошенко является самым влиятельным человеком. Об этом Загородний заявил 31 августа в эфире телеканала «112 Украина», комментируя рейтинг 100 самых влиятельных людей Украины по версии журнала «Новое время страны».

По словам Загороднего, на Украине в рейтинге влиятельности второе место занимает министр МВД Арсен Аваков, а не владелец группы компаний СКМ и самый богатый человек страны Ринат Ахметов.

«Ничего удивительного нет, президент — глава государства, у него достаточно много полномочий. В последнее время часть его полномочий усилилась. Я бы поменял местами Арсена Авакова и Рината Ахметова, потому что Аваков как в присказке: не первый, но уже и не второй человек в государстве. Он концентрирует достаточно большие в первую очередь силовые ресурсы и может влиять на ситуацию в стране», — пояснил Загородний.

«Ринат Ахметов — самый богатый человек в стране. Любой большой бизнес в любой большой стране это всегда большая политика, потому что своим размером он автоматически втянут в политический процесс. Он присутствует практически во всех ключевых отраслях экономики. Большое количество людей, которые работают на его предприятиях — это уже большая политика», — сказал Загородний.

Он выразил возмущение тем, что создатели рейтинга не включили в его состав волонтеров.

«Их влияние достаточно высокое. В действительности, это настоящее гражданское общество, а не те так называемые активисты, которые являются грантоедами, сидят на зарплате и продвигают какие-то идеи. В реальности волонтеры и являются гражданским обществом. Это те люди, которые создали горизонтальные связи в государстве и фактически перезапустили государство в 2014 году… Благодаря волонтерам 40% нашего населения доверяет армии… Ни один из институтов украинской власти не пользуется такой поддержкой», — напомнил Загородний.

Он также считает, что в рейтинг попало мало представителей культуры и искусства.

«Страна живет в стрессе, это также влияет на список влиятельных лиц. Украина — очень политизированная страна. Политика — это такое представление, в которое люди очень любят играть. Поэтому политики встают в ранг влиятельных лиц, а не духовные авторитеты нации. К сожалению, у нас таких мало. Культурных деятелей должно быть в два раза больше, потому что это признак более здорового и стабильного общества, которого у нас пока нет», — подытожил Загородний.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе журнал «Новое время страны» обнародовал рейтинг 100 самых влиятельных людей Украины. Список самых влиятельных людей страны НВ был сформирован с участием 83 экспертов. Его возглавил президент страны Петр Порошенко, второе место занял Ринат Ахметов — владелец группы компаний СКМ, самый богатый человек Украины, а третьим стал глава МВД Арсен Аваков.

В первую десятку также вошли: 4-е место Юлия Тимошенко, народный депутат, председатель ВО «Батькивщина»; 5. Игорь Коломойский, совладелец финансово-промышленной группы «Приват»; 6. Владимир Гройсман, премьер-министр Украины; 7. Юрий Косюк, владелец и исполнительный директор холдинга «Мироновский хлебопродукт»; 8. Виктор Пинчук, бизнесмен, основатель EastOne Group; 9. Александр Турчинов, секретарь СНБО; 10. Артем Сытник, глава НАБУ.

Примечательно, что музыкант, лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук занял 11 место, обойдя генерального прокурора Украины Юрия Луценко (12 место). Также из деятелей культуры поэт Сергей Жадан занял 45 место, а шоумен, актер, продюсер, худрук студии «Квартал 95» Владимир Зеленский — 46-ое.