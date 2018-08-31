Налоговая реформа во Франции: Макрон ждет «конкретных ответов»

Париж, , 12:41 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ждет «конкретных ответов», прежде чем примет решение о вступлении в силу налоговой реформы, сообщает Europe1.

«Я намерен довести эту реформу до конца, но я попросил компетентных министров ответить на все вопросы, которые все еще возникают, прежде чем представить окончательный документ», — заявил президент Франции.

Премьер-министр Франции Эдуард Филипп пообещал «подвести итоги» по данному вопросу.

«Это сложная реформа, требующая большой работы. У нас еще намечены встречи в сентябре», — отметил французский министр средств массовой информации Жеральд Дарманен.

Внедрение налоговой реформы, предусматривающей «удержания налога» вызывает озабоченность деловых лидеров и профсоюзов. Закон также подвергся критике со стороны лидеров оппозиции, которые попросили исполнительную власть отказаться от реформы.

Налоговая реформа должна вступить в силу к 1 января 2019 года.