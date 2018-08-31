Германия выдала России сирийского террориста

Москва, , 12:32 — REGNUM Власти Германии приняли решение выдать России воевавшего в Сирии на стороне террористов жителя Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает 31 августа пресс-служба Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ.

В Ведомстве отметили, что указанный российский гражданин направился в октябре 2013 года в Сирию через территорию третьих стран. На территории указанного ближневосточного государства житель Кабардино-Балкарии принимал участие в боях на стороне террористов. После этого он пытался получить статус беженца в Германии, но был задержан стражами порядка страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 августа был экстрагирован в Россию находящийся в международном розыске гражданин России. В Сирийской арабской республике он принимал активное участие в боевых действиях против правительственных сил.

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