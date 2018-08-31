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Иран предоставил иракским шиитам баллистическую ракету

Политика

Данное решение вызывает обеспокоенность в Соединенных Штатов и Саудовской Аравии

Тегеран, 31 августа 2018, 12:39 — REGNUM  Власти Ирана предоставили баллистические ракеты шиитским ополченцам в Ираке, сообщает 31 августа Al Arabia.

Данное решение вызывает обеспокоенность в Соединенных Штатов и Саудовской Аравии, которые стремятся сдержать рост влияния исламской республике на территории Ближнего Востока.

Напомним, после вторжения США в Ирак и свержение законного лидера страны Саддама Хусейна, в государстве к власти пришли шиитские политические силы, что вызвано значительным превосходством населения, исповедующего данный толк в исламской религии.

Благодаря росту влияния шиизма произошло сближение двух некогда враждующих государства Ирана и Ирака. В настоящее время между сторонами существуют тесные контакты, что значительно усиливает влияние Тегерана в регионе.

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Противостояние Ирана и США
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